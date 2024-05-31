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Токаев высказался о казахстанском суперкомпьютере и утечке данных

Опубликовано:

Искусственный интеллект
ИИ. Иллюстративное фото: Surasak Suwanmake/Getty Images

В ходе встречи с учеными в Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о работе по созданию суперкомпьютера в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Государством уже принимаются меры для развития инфраструктуры отрасли. Ведется работа по созданию суперкомпьютера, доступ к которому получат не только госорганы, но и научное сообщество и бизнес", - отметил президент.

Он также заявил, что решающее значение для динамичного развития сферы искусственного интеллекта имеет кадровый потенциал.

"Нам нужно обеспечить непрерывный приток на рынок соответствующих специалистов – это должно стать приоритетной задачей для отечественных вузов. К слову, сегодня в ведущих университетах мира образовательный процесс максимально приближен к практике и выстроен так, что студенты сами создают новые знания и разрабатывают стартапы. Думаю, нашим учебным заведениям стоит активнее перенимать подобный подход", - подчеркнул Токаев.

Развитие машинного обучения дает нам мощные инструменты для анализа и принятия тщательно выверенных мер.

"Однако с широким внедрением данной технологии появляются новые вызовы, требующие внимательного изучения и ответственного подхода. В первую очередь, нужно уделить пристальное внимание вопросам прозрачности и этичности в развитии и применении искусственного интеллекта. Другим серьезным вызовом является утечка данных. В эпоху цифровизации данные становятся новым "золотом", поэтому вопрос их полноценной защиты имеет критически важное значение. Необходимо уже сегодня готовить специалистов и проводить передовые исследования в области кибербезопасности.

В целом, сейчас на наших глазах происходят серьезные сдвиги в технологическом укладе мировой экономики. Набирает обороты глобальный энергетический переход, основанный на все большем использовании возобновляемых и альтернативных источников энергии", - заявил глава государства.

Напомним, в октябре прошлого года на форуме Digital Bridge в Астане президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принятия стратегического документа и законодательных актов по регулированию искусственного интеллекта в Казахстане. Также он поручил обеспечить строительство data-центров, специализирующихся на ИИ.

В декабре глава государства заявил, что будет лично курировать развитие искусственного интеллекта в Казахстане. Позже Касым-Жомарт Токаев заявил о создании в Казахстане суперкомпьютера.

В феврале сообщалось, что Казахстан подписал соглашение с компанией Presight AI Ltd по созданию суперкомпьютера в стране. На тот момент ожидалось, что данный проект реализуют в два этапа.

Тогда же мы писали, что суперкомпьютер - это высокопроизводительная вычислительная машина, способная решать задачи, которые требуют обработки огромного объема данных и выполнения значительного количества вычислительных операций. Пояснялось, что суперкомпьютер может выполнять триллионы, а иногда - и квадриллионы (число с 15 нулями) вычислительных операций.

В апреле глава государства отметил, что в Казахстане необходимо обеспечить ускоренное развитие искусственного интеллекта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2110371-tokaev-vyskazalsya-o-kazahstanskom-superkompyutere-i-utechke-dannyh/

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