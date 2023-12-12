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Токаев заявил, что будет лично курировать развитие искусственного интеллекта в Казахстане

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Мужчина работает за компьютером
Компьютер. Иллюстративное фото: Vithun Khamsong/Getty Images

Глава государства выступил на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз". Во время своей речи он высказался о развитии ИИ в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Крайне важно, не затягивая, создать цифровую платформу, посредством которой в режиме реального времени можно будет отслеживать процесс реализации инвестиционных проектов. По всем решениям и ограничительным мерам государственных органов в отношении инвесторов начнет действовать "прокурорский фильтр". Тем самым мы защитим инвесторов от необоснованных штрафов и налогов, несправедливых и затяжных судебных тяжб. В целом, мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить честные и прозрачные правила игры для бизнеса", – отметил Токаев.

Еще президент считает, что крайне важной темой на сегодняшний день является создание системы искусственного интеллекта в нашей стране.

"Отдельная, крайне важная тема – это создание системы искусственного интеллекта в нашей стране. От успеха данной работы зависит будущее Казахстана и его место в международном сообществе. Поэтому я буду лично курировать это направление, проводить встречи с зарубежными и отечественными специалистами, контролировать выполнение поставленных задач", – сказал он.

Отметим, что с развитием ИИ многие страны задумались о регулировании этой технологии.

В сентябре этого года руководители ведущих технологических компаний мира собрались в Вашингтоне, чтобы за закрытыми дверями обсудить с американскими сенаторами бурный рост искусственного интеллекта и способы его регуляции. Их вывод был однозначным — ИИ нуждается в строгом контроле, однако в том, что касается методов этого самого контроля, мнения собравшихся разошлись.

В октябре сообщалось, что Европейский Союз рассматривает возможность введения трехуровневого подхода к регулированию моделей и систем генеративного ИИ. Это является частью общего плана по внедрению регулирования быстро развивающихся технологий.

А председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер в том же месяце заявил, что без оперативного вмешательства развитие искусственного интеллекта почти неизбежно спровоцирует финансовый кризис в течение следующего десятилетия. Он призвал регулирующие органы задуматься о снижении рисков развития искусственного интеллекта для финансовой стабильности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2050380-ya-budu-lichno-kurirovat-tokaev-o-sozdanii-sistemy-iskusstvennogo-intellekta-v-kazahstane/

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