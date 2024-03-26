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Когда в Казахстане запустят суперкомпьютер, о котором говорил Токаев

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Мужчина работает в очках допреальности
Суперкомпьютер. Иллюстративное фото: Teera Konakan/Getty Images

Как в Казахстане будут создавать суперкомпьютер в мажилисе рассказал вице-министр МЦРИАП Каныш Тулеушин - сообщается, что его реализуют уже в этом году, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно представленным МЦРИАП слайдам, суперкомпьютер в Казахстане будут создавать в три этапа:

  1. Аренда вычислительных мощностей у G42 (компания из ОАЭ, специализирующаяся на искусственном интеллекте), поддержка в разработке QazGPT и привлечение отечественного научного сообщества, разработчиков и международных экспертов для разработки QazGPT;
  2. Размещение 64 NVIDIA DGX (серия серверов и рабочих станций для ускорения приложений глубокого обучения систем искусственного интеллекта) в существующем Центре обработки данных АО "НИТ" и реализация через СП ФНБ "Самрук-Казына" и G42;
  3. Строительство ЦОДа с суперкомпьютером - проект финансируется ОАЭ, Казахстан предоставляет землю и электроэнергию.

Главу департамента МЦРИАП Гиззата Байтурсынова спросили, не приведет ли сотрудничество с зарубежными партнерами при создании суперкомпьютера к утечкам данных.

"Для разработки чего-либо с использованием искусственного интеллекта, требуются две вещи. Первая – вычислительные мощности, второе – данные. Данные мы планируем предоставлять за счет национальной платформы Smart data ukimet, где сейчас собирается определенный data-lake.

Вычислительные мощности – чтобы их предоставить, мы сейчас занимаемся разработкой суперкомпьютера. Суперкомпьтер мы с помощью наших зарубежных партнеров, компании G42, собираемся в этом году уже запустить, и вычислительные мощности, которые у нас будут, мы собираемся предоставить для разработки и применения ИИ в разных отраслях. Планируется в середине года запустить. Такого не будет (вопрос о возможных утечках данных – прим.авт.). Суперкомпьютер - это только вычислительные мощности. Утечки мы исключаем", - заявил спикер.

Глава АО "НИТ" Ростислав Коняшкин сообщил детали.

"Первый этап будет запущен в этом году - то есть это первая инсталляция суперкомпьютера, который будет на нашей территории расположен, в центре обработки данных АО «НИТ». Точный срок первого этапа не скажу, в течении этого года. Окончательного этапа не будет, это постоянный процесс развития и улучшения, который никогда не остановиться", - пояснил Коняшкин.

Отметим, на форуме Digital Bridge в Астане в октябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принятия стратегического документа и законодательных актов по регулированию искусственного интеллекта в Казахстане. Также он поручил обеспечить строительство data-центров, специализирующихся на ИИ.

В декабре глава государства заявил, что будет лично курировать развитие искусственного интеллекта в Казахстане. Позже Касым-Жомарт Токаев заявил о создании в Казахстане суперкомпьютера.

В феврале сообщалось, что Казахстан подписал соглашение с компанией Presight AI Ltd по созданию суперкомпьютера в стране. На тот момент ожидалось, что данный проект реализуют в два этапа.

Тогда же мы писали, что суперкомпьютер – это высокопроизводительная вычислительная машина, способная решать задачи, которые требуют обработки огромного объема данных и выполнения значительного количества вычислительных операций. Суперкомпьютер может выполнять триллионы, а иногда и квадриллионы (число с 15 нулями) вычислительных операций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2073501-superkompyuter-v-kazahstane-planiruyut-zapustit-uzhe-v-etom-godu-zayavili-v-minfitsry/

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