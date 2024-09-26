СМИ: Павел Дуров на допросе заявил, что зарабатывает меньше 1 доллара в год

Французские СМИ пишут, что на допросе в Париже основатель Telegram Павел Дуров заявил, что получает 1 дирхам (130 тенге) ОАЭ в год, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

В частности об этом пишет французская газета Le Monde. По ее информации, Дуров заявил следователям, что получает лишь 0,27 доллара в год.

Издание отмечает, что Дурову "нравится представлять себя аскетом", однако при такой низкой зарплате он — мультимиллиардер. В мировом списке Forbes Дуров занимает 127-е место с состоянием 15,5 млрд долларов, Bloomberg оценивает его состояние в 9,07 млрд долларов.

Журналисты напоминают, что предпринимателю принадлежит основная доля акций Telegram, который, как он рассказывал в интервью в марте, оценили в 30 млрд долларов перед возможным выходом на IPO.

Арест Дурова во Франции

Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. По предъявленным Дурову обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

После задержания команда мессенджера выступила с заявлением. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

26 августа прокуратура Парижа заявила, что дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Позже стало известно, что предпринимателя отпустили под крупный залог, но запретили покидать Францию.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд считает, что судебный надзор за основателем Telegram может длиться несколько лет, то есть все время расследования, которое во Франции зачастую занимает 3-4 года. Тем не менее, по его словам, Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора.

6 сентября Дуров впервые вышел на связь после задержания в аэропорту во Франции – он опубликовал пост на своем канале. Бизнесмен поблагодарил всех за поддержку и любовь и рассказал о своем видении сложившейся ситуации.

После освобождения Дурова из-под ареста стало известно, что Telegram обновил политику модерации: в мессенджере появилась возможность сообщать модераторам о "незаконном контенте" в чатах и частных группах.

А позже сам Дуров обратился к пользователям мессенджера, сообщив об обновлении условий обслуживания и политики конфиденциальности.

"Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам власти в ответ на обоснованные юридические запросы", – написал Дуров.