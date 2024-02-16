Илон Маск рассказал, зачем купил Twitter

Американский миллиардер Илон Маск рассказал, зачем он купил соцсеть Twitter. По его словам, таким образом он пытается "увеличить вероятную продолжительность жизни цивилизации", передает NUR.KZ.

"Я купил Twitter, чтобы увеличить вероятную продолжительность жизни цивилизации", – написал Илон Маск в ответ на твит пользователя, выразившего мнение, что покупка Twitter стала для миллиардера "самым важным поступком в его жизни".

Напомним, в конце января компания Маска Nueralink впервые смогла вживить чип в мозг человека.

Покупка Илоном Маском Twitter

О том, что миллиардер приобрел соцсеть Twitter, стало известно в конце октября 2022 года. Вскоре в СМИ появилась новость о том, что он начал массово увольнять сотрудников компании, однако сам Маск это опроверг, но вскоре распустил совет директоров.

Через некоторое время предприниматель предложил установить цену верификации в Twitter в размере 8 долларов в месяц. После этого так называемые синие галочки стали платными.

В начале декабря 2022 года уже владелец соцсети раскрыл информацию о цензуре в Twitter. Маск репостнул у себя в аккаунте многочисленные твиты журналиста Мэтта Таибби, рассекретившего общественности часть внутренних файлов компании.

Позже бизнесмен сообщил, что может сложить с себя полномочия руководителя, опубликовав в своем аккаунте в Twitter опрос, в котором говорится: "Должен ли я уйти с поста главы Twitter?" Результаты голосования показали, что 57,5% опрошенных согласились с тем, что он должен оставить руководство компанией.

В мае прошлого года Twitter возглавила Линда Яккарино.