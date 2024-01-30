Компания Илона Маска впервые вживила чип в мозг человека

Илон Маск заявил, что его компания сумела вживить чип в мозг человека – по его словам, испытания прошли удачно. Имплант позволяет управлять компьютером, смартфоном и другими гаджетами.

Как рассказал Илон Маск в , вчера первому человеку вживили в мозг имплант от Neuralink.

"Первому человеку вживили имплантат от Neuralink вчера, он хорошо восстанавливается. Первые результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков", – пишет он.

Данный продукт компании носит название Telepathy (телепатия).

"(Продукт – прим. ред.) позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них – практически любым устройством, просто подумав. Первыми пользователями станут те, кто потерял возможность пользоваться своими конечностями. Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем скоростная машинистка или аукционист. Такова и была цель", – Маск.

Как пишет NBC News, на данный момент независимых подтверждений прогресса Neuralink не было. Отмечается, что один из конкурентов компании Маска, компания Precision Neuroscience, впервые имплантировала свое устройство в мозг человеку в прошлом году.

Восемь месяцев назад Neuralink получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на проведение первого клинического исследования на человеке.

Маск стал одним из основателей Neuralink в 2016 году. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско. В 2022 году он заявлял, что сам планирует вживить себе чип.

Напомним, что в августе 2020 года Маск сообщил, что компания впервые успешно чипировала мозг свиньи.