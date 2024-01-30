Компания Илона Маска впервые вживила чип в мозг человека
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Илон Маск заявил, что его компания сумела вживить чип в мозг человека – по его словам, испытания прошли удачно. Имплант позволяет управлять компьютером, смартфоном и другими гаджетами.
Как рассказал Илон Маск в соцсети Х, вчера первому человеку вживили в мозг имплант от Neuralink.
"Первому человеку вживили имплантат от Neuralink вчера, он хорошо восстанавливается. Первые результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков", – пишет он.
Данный продукт компании носит название Telepathy (телепатия).
"(Продукт – прим. ред.) позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них – практически любым устройством, просто подумав. Первыми пользователями станут те, кто потерял возможность пользоваться своими конечностями. Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем скоростная машинистка или аукционист. Такова и была цель", – заявил Маск.
Как пишет NBC News, на данный момент независимых подтверждений прогресса Neuralink не было. Отмечается, что один из конкурентов компании Маска, компания Precision Neuroscience, впервые имплантировала свое устройство в мозг человеку в прошлом году.
Восемь месяцев назад Neuralink получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на проведение первого клинического исследования на человеке.
Маск стал одним из основателей Neuralink в 2016 году. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско. В 2022 году он заявлял, что сам планирует вживить себе чип.
Напомним, что в августе 2020 года Маск сообщил, что компания впервые успешно чипировала мозг свиньи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2058155-kompaniya-ilona-maska-vpervye-vzhivila-chip-v-mozg-cheloveka/