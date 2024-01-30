Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Компания Илона Маска впервые вживила чип в мозг человека

Опубликовано:

Чип на пальце
Чип. Иллюстративное фото: MirageC / Getty Images

Илон Маск заявил, что его компания сумела вживить чип в мозг человека – по его словам, испытания прошли удачно. Имплант позволяет управлять компьютером, смартфоном и другими гаджетами.

Как рассказал Илон Маск в соцсети Х, вчера первому человеку вживили в мозг имплант от Neuralink.

"Первому человеку вживили имплантат от Neuralink вчера, он хорошо восстанавливается. Первые результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков", – пишет он.

Данный продукт компании носит название Telepathy (телепатия).

"(Продукт – прим. ред.) позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них – практически любым устройством, просто подумав. Первыми пользователями станут те, кто потерял возможность пользоваться своими конечностями. Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем скоростная машинистка или аукционист. Такова и была цель", – заявил Маск.

Как пишет NBC News, на данный момент независимых подтверждений прогресса Neuralink не было. Отмечается, что один из конкурентов компании Маска, компания Precision Neuroscience, впервые имплантировала свое устройство в мозг человеку в прошлом году.

Восемь месяцев назад Neuralink получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на проведение первого клинического исследования на человеке.

Маск стал одним из основателей Neuralink в 2016 году. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско. В 2022 году он заявлял, что сам планирует вживить себе чип.

Напомним, что в августе 2020 года Маск сообщил, что компания впервые успешно чипировала мозг свиньи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2058155-kompaniya-ilona-maska-vpervye-vzhivila-chip-v-mozg-cheloveka/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.