Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 29 августа

В первый соревновательный день летних Паралимпийских игр в Париже казахстанские спортсмены выступят в двух дисциплинах. NUR.KZ представляет расписание их стартов по времени Астаны.
13:20. Пара таеквондо. Женщины, вес до 52 кг.
Категория К44 — спортсмены с повреждением одной или двух верхних конечностей.
1/8 финала. Милана Красавцева (Казахстан) — Элизабет Геральдо Диас (Доминиканская Республика)
Медальные поединки пройдут в вечерней сессии, которая начнется в 20:00.
23:00. Волейбол сидя. Мужчины, предварительный раунд, группа А
Франция — Казахстан
Напомним, соревнования в рамках Паралимпиады-2024 продлятся до 8 сентября включительно. Казахстан суммарно представят 44 атлета в девяти видах спорта.
Церемония открытия Игр в Париже состоялась накануне.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2154685-paralimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-29-avgusta/