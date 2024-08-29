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Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 29 августа

Опубликовано:

Казахстанская пара таеквондистка Милана Красавцева
Милана Красавцева. Фото: Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан

В первый соревновательный день летних Паралимпийских игр в Париже казахстанские спортсмены выступят в двух дисциплинах. NUR.KZ представляет расписание их стартов по времени Астаны.

13:20. Пара таеквондо. Женщины, вес до 52 кг.

Категория К44 — спортсмены с повреждением одной или двух верхних конечностей.

1/8 финала. Милана Красавцева (Казахстан) — Элизабет Геральдо Диас (Доминиканская Республика)

Медальные поединки пройдут в вечерней сессии, которая начнется в 20:00.

23:00. Волейбол сидя. Мужчины, предварительный раунд, группа А

Франция — Казахстан

Напомним, соревнования в рамках Паралимпиады-2024 продлятся до 8 сентября включительно. Казахстан суммарно представят 44 атлета в девяти видах спорта.

Церемония открытия Игр в Париже состоялась накануне.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2154685-paralimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-29-avgusta/

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