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Стало известно, почему Рыбакина снялась с Олимпиады в Париже

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Елена Рыбакина не сможет принять участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже по состоянию здоровья, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

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Как сообщается на официальном сайте федерации, на данный момент Елена Рыбакина страдает от острого бронхита.

"Врачи категорически запретили ей не только выходить на корт, но и прилетать на соревнования. Рыбакина активно готовилась к играм, рассчитывая продемонстрировать высокий уровень игры на Олимпиаде, однако из-за болезни это стало невозможным.

Федерация тенниса Казахстана искренне желает Елене скорейшего выздоровления и успешного возвращения на корт. Мы верим в ее силы и ждем возвращения к тренировкам и соревнованиям", - отмечается в заявлении Федерации тенниса Казахстана.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2139900-stalo-izvestno-pochemu-rybakina-snyalas-s-olimpiady-v-parizhe/

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