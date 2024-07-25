Стало известно, почему Рыбакина снялась с Олимпиады в Париже

Елена Рыбакина не сможет принять участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже по состоянию здоровья, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Как сообщается на официальном сайте федерации, на данный момент Елена Рыбакина страдает от острого бронхита.
"Врачи категорически запретили ей не только выходить на корт, но и прилетать на соревнования. Рыбакина активно готовилась к играм, рассчитывая продемонстрировать высокий уровень игры на Олимпиаде, однако из-за болезни это стало невозможным.
Федерация тенниса Казахстана искренне желает Елене скорейшего выздоровления и успешного возвращения на корт. Мы верим в ее силы и ждем возвращения к тренировкам и соревнованиям", - отмечается в заявлении Федерации тенниса Казахстана.
Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2139900-stalo-izvestno-pochemu-rybakina-snyalas-s-olimpiady-v-parizhe/