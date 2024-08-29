Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пятеро паралимпийских чемпионов зажгли огонь Игр-2024

Опубликовано:

Огонь Паралимпиады-2024 в Париже
Огонь Паралимпиады-2024. Фото: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Церемония открытия Паралимпийских игр 2024 года в Париже завершилась зажжением чаши с огнем соревнований, которое провели пятеро атлетов, передает корреспондент NUR.KZ.

Процедура завершила официальную часть торжественного мероприятия в столице Франции.

Эстафету паралимпийского огня закрыли французские чемпионы Алексис Анкинкан (пара триатлон), Нантенин Кейта и Шарль-Антуан Куаку (пара легкая атлетика), Элоди Лоранди (пара плавание) и Фабьен Ламиро (пара настольный теннис).

Чаша, которую они зажгли, выполнена в виде воздушного шара. Как и на Олимпиаде-2024, после зажжения она поднялась в небо над Парижем.

Напомним, в рамках церемонии президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил Паралимпиаду открытой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2154687-pyatero-paralimpiyskih-chempionov-zazhgli-ogon-igr-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie