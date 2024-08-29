Пятеро паралимпийских чемпионов зажгли огонь Игр-2024

Церемония открытия Паралимпийских игр 2024 года в Париже завершилась зажжением чаши с огнем соревнований, которое провели пятеро атлетов, передает корреспондент NUR.KZ.

Процедура завершила официальную часть торжественного мероприятия в столице Франции.

Эстафету паралимпийского огня закрыли французские чемпионы Алексис Анкинкан (пара триатлон), Нантенин Кейта и Шарль-Антуан Куаку (пара легкая атлетика), Элоди Лоранди (пара плавание) и Фабьен Ламиро (пара настольный теннис).

Чаша, которую они зажгли, выполнена в виде воздушного шара. Как и на Олимпиаде-2024, после зажжения она поднялась в небо над Парижем.

Напомним, в рамках церемонии президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил Паралимпиаду открытой.

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