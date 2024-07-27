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Федерация тенниса Казахстана объяснила снятие Юлии Путинцевой с Олимпиады-2024

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Jacob King/PA Images via Getty Images

На официальном сайте Федерации тенниса Казахстана (ФТК) появилось сообщение о причинах снятия Юлии Путинцевой с олимпийского турнира в Париже, передает NUR.KZ.

Ранее вторая ракетка страны в женском одиночном разряде была исключена из заявки Игр-2024. Вместо нее в турнирную сетку попала новозеландка Лулу Сан.

В ФТК заявили, что Путинцева по прибытии в Париж продолжила активную подготовку к Олимпиаде. Однако на разминке перед матчем первого круга с украинкой Мартой Костюк она почувствовала острую боль в колене. После краткого медицинского обследования было принято решение отказаться от участия в игре.

Проблемы с коленом беспокоили Путинцеву на недавнем Уимблдоне. После этого она проходила реабилитационные мероприятия.

"Начало Олимпиады в Париже стало для нас настоящим испытанием. Позавчера Елена Рыбакина снялась с соревнований из-за болезни, а сегодня наша команда потеряла Юлию Путинцеву из-за травмы. Мы возлагали большие надежды на выступления обеих спортсменок и очень сожалеем о случившемся.
И Елена, и Юлия также огорчены из-за невозможности сыграть на Олимпиаде. Мы бы хотели обратиться к болельщикам и попросить их поддержать всех наших игроков в такой сложный период. Несмотря на трудности, мы продолжим двигаться вперед и стремиться к новым победам под флагом нашей страны", — заявил вице-президент ФТК Диас Доскараев.

Напомним, Рыбакина выступила с обращением к казахстанцам после снятия с Олимпиады-2024.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2140597-federaciya-tennisa-kazahstana-obyasnila-snyatie-yulii-putincevoy-s-olimpiady-2024/

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