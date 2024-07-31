Рыбакина записала видеообращение к казахстанским болельщикам после снятия с Олимпиады

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина записала видеообращение и рассказала подробности о своем снятии с Олимпиады-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на ФТК.

За день до церемонии открытия Игр в Париже спортсменка была исключена из числа участниц. Рыбакина снялась по состоянию здоровья, из-за чего Казахстан лишился по одной квоте в женском одиночном и смешанном парном турнирах на Олимпиаде.

"Дорогие болельщики Казахстана! Наконец-таки я могу лично сообщить вам, насколько я расстроена и сожалею, что не смогла выступить на Олимпийских играх в Париже за сборную Казахстана. Я готовилась с командой и, к сожалению, прямо перед началом соревнований заболела. Пролежала с температурой, у меня были проблемы с дыханием. Врачи запретили мне выходить на корт.

Хотела бы извиниться перед всеми казахстанскими болельщиками за неоправданные ожидания и надежды. Я безумно расстроена, так как достаточно много работаю со своей командой и хотела принести медаль. В прошлый раз на Олимпиаде в Токио я была близка, и это была моя большая цель.

Надеюсь, скоро смогу выйти на корт. Хочу поблагодарить всех своих соотечественников. Каждый раз, играя в разных частях мира, я всегда получаю колоссальную поддержку и безумно рада видеть флаги на стадионах. Большое спасибо!" — заявила Рыбакина.

Также с заявлением выступил вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев. Он отметил, что о болезни Рыбакиной стало известно 23 июля. По его словам, "отрабатывались все возможные варианты, чтобы поставить ее на ноги к Олимпиаде".

Доскараев пояснил, что теннисистке после Уимблдона рекомендовали восстановление. Она отдыхала в Турции, где также проводила облегченные тренировки. По словам функционера, уже во время интенсивного подготовительного периода к Олимпиаде Рыбакина почувствовала проблемы со здоровьем.

"Сейчас она чувствует себя лучше, но все еще слаба. Несколько раз сдавала анализы, прошла полное обследование у пульмонолога и других специалистов в венской клинике. На сегодняшний день Елена получила от врачей протокол лечения и восстанавливается от болезни в Братиславе, где находится ее тренировочная база", — заявил Доскараев.

Также вице-президент ФТК разъяснил ситуацию с Юлией Путинцевой, которая снялась перед первым матчем Олимпиады-2024 из-за проблем с коленом. По его словам, в Париже вторая ракетка Казахстана готовилась играть со специальным фиксатором и на обезболивающих препаратах. Решение сняться с соревнований было принято, когда врачи указали на реальный шанс полного разрыва мениска.

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