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Казахстанские борцы поприветствовали друг друга приемами перед встречей с Токаевым в Акорде (видео)

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Спортсмены на приеме в Акорде
Спортсмены на приеме в Акорде. Кадр из видео: t.me/baltabayev

Интересное видео сняли в Акорде сегодня перед встречай олимпийцев с президентом - Елдос Сметов и Демеу Жадраев поприветствовали друг друга борцовскими приемами.

Кадрами в своем Telegram-канале поделился журналист Адиль Балтабаев.

"Борцы - и в Акорде борцы. Елдос Сметов и Демеу Жадраев за несколько минут до встречи с президентом", - написал он под видео.

На опубликованных кадрах видно, как призеры Олимпийских игр в Париже после рукопожатия стали по-дружески "бороться". Жадраев попытался сделать подсечку, однако Сметов устоял на ногах.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев встретился с призерами ХХХІІІ летних Олимпийских игр. Глава государства поздравил их с достижениями.

Он акцентировал внимание на том, что соревнования в Париже продемонстрировали важность дальнейшей поддержки олимпийских видов спорта.

На встрече президент также отметил, что необходимо создать максимально благоприятные условия для привлечения высококвалифицированных специалистов в сферу спорта и призвал отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов.

Также Токаев на встрече с призерами Олимпиады-2024 высказался о том, что несмотря на увеличение финансирования спорта, должных результатов стране это пока не приносит.

Напомним, что Казахстан занял 43-е место в общекомандном зачете Олимпиады-2024, завоевав 1 золотую, 3 серебряные, 3 бронзовые медали.

Отметим, что единственное "золото" ОИ-2024 принес Казахстану Елдос Сметов.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2153877-kazahstanskie-borcy-poprivetstovali-drug-druga-priemami-pered-vstrechey-s-tokaevym-v-akorde-video/

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