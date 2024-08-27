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Почему гимнаст Нариман Курбанов не пришел на встречу с Токаевым, объяснил Уали

Опубликовано:

Нариман Курбанов
Нариман Курбанов. Фото: olympic.kz

Сегодня президент провел встречу со спортсменами, которые выступили на ОИ в Париже, однако на мероприятие не явился гимнаст Нариман Курбанов. Берик Уали объяснил, почему олимпиец отсутствовал, передает NUR.KZ.

По словам пресс-секретаря президента, у олимпийского призера возникли проблемы со здоровьем.

"Сегодня в Акорде президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды спортсменам, завоевавшим медали на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже. К сожалению, серебряный призер Олимпиады Нариман Курбанов из-за болезни не смог присутствовать на торжественной церемонии. Желаем ему скорейшего выздоровления и новых спортивных достижений!"- заявил он.

Отметим, что казахстанский гимнаст Нариман Курбанов получил серебряную медаль летней Олимпиады-2024 в Париже - спортсмен занял второе место в финале упражнений на коне. Это стало историческим событием - Курбанов стал первым казахстанским гимнастом, который выиграл олимпийскую медаль.

Напомним, сегодня глава государства встретился с призерами летних Олимпийских игр в Париже и тренерами в Акорде. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что каждая победа стала возможной благодаря сильной воле и упорному труду - также президент вручил собравшимся государственные награды.

Во время своей речи Токаев высказался в пользу отказа от практики натурализации иностранных спортсменов.

Еще глава государства высказался о том, что несмотря на увеличение финансирования спорта, должных результатов стране это пока не приносит.

А перед встречей олимпийцев с президентом в Акорде журналисты сняли интересное видео - Елдос Сметов и Демеу Жадраев поприветствовали друг друга борцовскими приемами.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2154030-pochemu-gimnast-nariman-kurbanov-ne-prishel-na-vstrechu-s-tokaevym-otvetil-press-sekretar-prezidenta/

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