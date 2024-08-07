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Кызайбай о бронзе Олимпиады: Больно, хотела стать первой казашкой-чемпионкой в боксе

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Казахстанская девушка-боксер Назым Кызайбай (справа)
Назым Кызайбай (справа). Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанская девушка-боксер Назым Кызайбай прокомментировала бронзу Игр-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета.

В ночь на среду спортсменка стала бронзовым призером Олимпиады в Париже в весовой категории до 50 килограммов. Это произошло после поражения Кызайбай в полуфинале от китаянки Ю Ву.

"Мне больно, что так вышло. Я хотела завоевать золото. Перед Олимпиадой мы с Абибой (Абужакыновой, дзюдоисткой — прим. ред.) договорились, что станем первыми. Хотели стать первыми казашками-чемпионками в своих видах спорта. Однако не вышло.
Китаянка хорошо провела бой. Я не смогла показать в ринге, на что была способна. Не выложилась на 100 процентов. Сильная соперница. Было трудно дойти до медали. Я посвящаю медаль близким, подругам, с кем мы в команде тренируемся, они меня поддержали", — сказала Кызайбай.

Ранее обладательницу первой медали Олимпиады-2024 в сборной Казахстана по боксу поздравил глава НОК РК Геннадий Головкин.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2145523-kyzaybay-o-bronze-olimpiady-bolno-hotela-stat-pervoy-kazashkoy-chempionkoy-v-bokse/

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