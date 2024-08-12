"Он борец или танцор?": призер Олимпиады развеселил казахстанцев необычным танцем

Серебряный призер Олимпиады Демеу Жадраев развеселил пользователей Сети своим необычным танцем в дуэте со своим тренером Боранбеком Коныратовым, передает NUR.KZ

Зажигательный и весьма необычный танец серебряного призера Олимпиады Демеу Жадраева и его тренера Боранбека Коныратова повеселил казахстанцев и собрал не только многотысячные просмотры, но и комментарии со словами поддержи.

"Как бы не танцевал - все к лицу", "Превосходно", "Демеу отжигает", "Танец чемпиона", "Вот попробуйте, повторите", "Перетанцевал Елдоса Сметова", "Исторический танец",

"Это станет хитом", "Демеу от души отдыхает", "Он борец или танцор?", "Для тех, кто не знает - это авторская тренировка тренера Демеу для разогрева спортсмена", - с долей юмора комментируют видео казахстанцы.

Стоит отметить, что не менее зажигательный танец Демеу Жадраев исполнил и на чествовании спортсменов в Парке чемпионов в Париже.

Напомним, 7 августа казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев выиграл серебро Олимпиады-2024 и принес национальной команде шестую медаль турнира.

Позже главный тренер национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко прокомментировал схватку Демеу Жадраева в финале Олимпиады-2024, отметив, что он "боролся от начала до конца".

Сам Демеу Жадраев поделился планами на будущее.

Через два дня после победы Демеу Жадраев принял участие в торжественной церемонии в центре Парижа. Спортсмен раздавал автографы и фотографировался со зрителями.

10 августа отечественного борца греко-римского стиля Демеу Жадраева, завоевавшего на Олимпиаде серебряную медаль, встретили в аэропорту Алматы.