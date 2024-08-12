"Мое сердце свободно": серебряный призер Нурбек Оралбай рассказал, какие девушки ему нравятся

Призер Олимпиады в Париже Нурбек Оралбай рассказал о личной жизни - сердце спортсмена все еще свободно. Также боксер рассказал, какие девушки ему нравятся, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у призера Олимпиады-2024 о том, что происходит в его личной жизни, отметив, что мама спортсмена мечтает женить его.

"Посмотрим, но у меня девушки, невесты нет, мое сердце свободно", - ответил Нурбек.

Но по словам спортсмена, сыграть свадьбу он намерен уже в этом году.

Также у обладателя "серебра" Олимпиады поинтересовались, какие девушки ему нравятся.

"Мудрые, верующие", - ответил боксер.

Журналисты поинтересовались также, какими внешними данными должна обладать его избранница.

"Я даже не думал об этом. Все мысли были стать олимпийским чемпионом, с гордостью и честью вернуться на родину, а остальное будет видно", - заключил Нурбек.

Напомним, чемпион мира по боксу Нурбек Оралбай стал серебряным призером Олимпиады-2024. В финале весовой категории до 80 килограммов 24-летний спортсмен встретился с украинцем Александром Хижняком - серебряным призером Олимпиады-2020 и чемпионом мира.

Сразу после выступления казахстанца президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин поздравил боксера Оралбая с завоеванием серебра на Олимпиаде в Париже, отметив, что у него "все впереди".

Уже в Астане призер высказался о своем поражении в финале.