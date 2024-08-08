Демеу Жадраев рассказал о дальнейших планах после завоевания серебряной медали на Олимпиаде-2024

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев поделился планами на будущее после завоевания серебряной медали на Олимпийских игр в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
В финале весовой категории до 77 килограммов 34-летний спортсмен уступил японцу Нао Кусаке. На пресс-конференции казахстанец рассказал журналистам, что собирается сделать сразу же после Олимпиады.
"Я провел хорошую подготовку перед соревнованиями. Настраивался на Игры очень серьезно, так как здесь самые сильные соперники. В финале получилось провести борьбу именно так. Поздравляю все страну с серебряной медалью.
Я еще не решил, что буду делать дальше. Останусь ли на следующий олимпийский цикл. Спорт точно не останавливается в моей жизни. Серебряная медаль замотивировала меня не останавливаться. Сейчас нужно немного отдохнуть, а потом посмотрим", - заявил Жадраев
Награда Демеу стала для сборной Казахстана шестой на Олимпиаде-2024 и первой — в борьбе.
Ранее, выступление казахстанского борца греко-римского стиля прокомментировал главный тренер сборной, олимпийский чемпион Юрий Мельниченко.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146023-demeu-zhadraev-rasskazal-o-dalneyshih-planah-posle-zavoevaniya-serebryanoy-medali-na-olimpiade-2024/