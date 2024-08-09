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Более 10 тысяч человек поприветствовали казахстанского призера Олимпиады в центре Парижа

Опубликовано:

Казахстанский борец Демеу Жадраев
Демеу Жадраев. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Серебряный призер Олимпиады-2024 Демеу Жадраев принял участие в торжественной церемонии в центре Парижа, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

Спортсмен на Играх в столице Франции стал медалистом в греко-римской борьбе в весовой категории до 77 килограммов. Уже в статусе олимпийского призера Жадраев принял участие в чествовании атлетов в Парке чемпионов.

Мероприятие состоялось в центре Парижа на Марсовом поле — рядом с Эйфелевой башней. Более 10 тысяч человек приветствовали Жадраева. Спортсмен раздавал автографы и фотографировался со зрителями.

Напомним, после финала Олимпиады-2024 Жадраев рассказал о своих дальнейших планах. Также казахстанца поздравил глава НОК РК Геннадий Головкин.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146647-bolee-10-tysyach-chelovek-poprivetstvovala-kazahstanskogo-prizera-olimpiady-v-centre-parizha/

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