Более 10 тысяч человек поприветствовали казахстанского призера Олимпиады в центре Парижа

Серебряный призер Олимпиады-2024 Демеу Жадраев принял участие в торжественной церемонии в центре Парижа, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Спортсмен на Играх в столице Франции стал медалистом в греко-римской борьбе в весовой категории до 77 килограммов. Уже в статусе олимпийского призера Жадраев принял участие в чествовании атлетов в Парке чемпионов.
Мероприятие состоялось в центре Парижа на Марсовом поле — рядом с Эйфелевой башней. Более 10 тысяч человек приветствовали Жадраева. Спортсмен раздавал автографы и фотографировался со зрителями.
Напомним, после финала Олимпиады-2024 Жадраев рассказал о своих дальнейших планах. Также казахстанца поздравил глава НОК РК Геннадий Головкин.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146647-bolee-10-tysyach-chelovek-poprivetstvovala-kazahstanskogo-prizera-olimpiady-v-centre-parizha/