"От начала до конца боролся": Юрий Мельниченко о серебре казахстанца Демеу Жадраева на Олимпиаде-2024

Главный тренер национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко прокомментировал схватку Демеу Жадраева в финале Олимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

В финале весовой категории до 77 килограммов 34-летний спортсмен уступил японцу Нао Кусаке. После решающей схватки выступление своего подопечного прокомментировал Юрий Мельниченко.

- Хорошо боролся, но немножко в ловкости не хватило. В одной ситуации провалился, потерял равновесие, и японец из этой ситуации выжал два балльных действия. Очень жаль. От начала до конца боролся и старался. Все было хорошо, но соперник мирового класса. К сожалению, победа ушла в сторону японского борца. Демеу в любом случае финалист, серебряная медаль - это большой успех.

- Юрий Васильевич, спустя 20 лет вы опять как главный тренер выводите казахстанского борца в финал. Есть ли дежавю?

- Простая разница. 20 лет назад я выводил борца, который научился бороться в Грузии, а сейчас Демеу Жадраев - доморощенный ушаральский парень, котоырй совершенно другой статус имеет. Это надо понимать, сказал журналистам Мельниченко.

Награда Жадраева стала для сборной Казахстана шестой на Олимпиаде-2024 и первой — в борьбе. Еще одну медаль национальной команде обеспечил Нурбек Оралбай, который выступит в боксерском финале в ночь на четверг.

Ранее лишь один казахстанец становился олимпийским чемпионом по борьбе. В Атланте-1996 золото взял сам Юрий Мельниченко.

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