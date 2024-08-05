Взявшему бронзу на Олимпиаде Гусману Кыргызбаеву досрочно присвоили звание капитана

Бронзовому призеру Олимпийских игр в Париже Гусману Кыргызбаеву досрочно присвоено очередное воинское звание - "капитан", передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны, сегодня утром сборная команда Казахстана по дзюдо, которая триумфально выступила в летних Олимпийских играх, вернулась из Парижа.

В составе команды и бронзовый призер Олимпиады Гусман Кыргызбаев, казахстанский дзюдоист, серебряный призер чемпионата мира 2021 года, бронзовый призер чемпионатов Азии 2019 и 2022 годов.

Отмечается, что старший лейтенант Гусман Кыргызбаев является военнослужащим Центрального спортивного клуба Министерства обороны.

"За особые заслуги перед Отечеством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие личные достижения и профессионализм Гусману Кыргызбаеву и его брату-близнецу, старшему тренеру - начальнику отделения команды по дзюдо ЦСК Гумару Кыргызбаеву, приказом министра обороны РК присвоено очередное воинское звание "капитан" досрочно", - отметил председатель спортивного комитета - начальник Центрального спортивного клуба Минобороны полковник Арман Абеуов.

Абеуов добавил, что звание братьям-близнецам будет вручать министр обороны Руслан Жаксылыков во время чествования спортсменов по итогам Олимпиады.

Отмечается, что вместе с родными триумфаторов Олимпиады встречали военнослужащие Алматинского гарнизона, сослуживцы Гусмана Кыргызбаева по ЦСК.

Напомним, казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев выиграл бронзу Олимпиады-2024. После победы Гусман Кыргызбаев заявил, что Олимпиада-2024 станет последней в его карьере.

Позже в Сети появились кадры с реакцией семьи Кыргызбаева на его олимпийскую бронзу.

Также сообщалось, что глава Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин обратился к Гусману Кыргызбаеву после того, как казахстанец завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2024.

Сегодня олимпийского чемпиона Елдоса Сметова и призера Гусмана Кыргызбаева встретили в аэропорту Алматы, а Гусману Кыргызбаеву подарили машину.