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Геннадий Головкин поздравил Гусмана Кыргызбаева с завоеванием бронзы на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Гусман Кыргызбаев
Гусман Кыргызбаев. Фото: Турар Казангапов/НОК РК

Глава Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин обратился к Гусману Кыргызбаеву после того, как казахстанец завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

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Казахстанец одержал победу в схватке за третье место над сербским дзюдоистом Страхиней Бунчичем.

"От лица всей нашей олимпийской команды поздравляю вас с бронзовой медалью Олимпийских игр! Продолжив медальную серию, начатую вчера нашими атлетами, вы порадовали не только любителей дзюдо, но и всех казахстанцев! 
Настоящий чемпион определяется не только завоеванными медалями, но и характером. В нелегких схватках проявив волю к победе, вы показали силу духа, достойную чемпиона. Искренне поздравляю и ваших тренеров Ермека Насиева и Нұрбола Сулейменова с олимпийской наградой. Пусть она станет вдохновением для всех юных казахстанцев на их пути к высоким спортивным достижениям!
Поздравляю всех казахстанцев с еще одной олимпийской медалью!» - сказал глава НОК Казахстана.

Ранее появились кадры с реакцией семьи на олимпийскую бронзу Гусмана Кыргызбаева.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141031-gennadiy-golovkin-pozdravil-gusmana-kyrgyzbaeva-s-zavoevaniem-bronzy-na-olimpiade-2024/

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