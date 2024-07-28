Геннадий Головкин поздравил Гусмана Кыргызбаева с завоеванием бронзы на Олимпиаде-2024

Глава Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин обратился к Гусману Кыргызбаеву после того, как казахстанец завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Свежая публикация по теме: Вадим Шарлаимов подвел итоги личного выступления на Олимпиаде-2024

Казахстанец одержал победу в схватке за третье место над сербским дзюдоистом Страхиней Бунчичем.

"От лица всей нашей олимпийской команды поздравляю вас с бронзовой медалью Олимпийских игр! Продолжив медальную серию, начатую вчера нашими атлетами, вы порадовали не только любителей дзюдо, но и всех казахстанцев!

Настоящий чемпион определяется не только завоеванными медалями, но и характером. В нелегких схватках проявив волю к победе, вы показали силу духа, достойную чемпиона. Искренне поздравляю и ваших тренеров Ермека Насиева и Нұрбола Сулейменова с олимпийской наградой. Пусть она станет вдохновением для всех юных казахстанцев на их пути к высоким спортивным достижениям!

Поздравляю всех казахстанцев с еще одной олимпийской медалью!» - сказал глава НОК Казахстана.

Ранее появились кадры с реакцией семьи на олимпийскую бронзу Гусмана Кыргызбаева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.