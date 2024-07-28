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Появились кадры с реакцией семьи Кыргызбаева на его олимпийскую бронзу

Опубликовано:

Бронзовый призер ОИ-2024 Гусман Кыргызбаев
Гусман Кыргызбаев: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

В воскресенье казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже, появились кадры празднования семьи спортсмена, сообщает NUR.KZ.

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Гусман Кыргызбаев является уроженцем села Диханкуль Тулебийского района Туркестанской области.

31-летний дзюдоист принес третью медаль в копилку казахстанской команды на парижской Олимпиаде. Отметим, что он также является двукратным бронзовым призером азиатских первенств 2019 и 2022 годов.

На чемпионате мира — 2021 в Будапеште Гусман дошел до финала, где потерпел поражение и стал серебряным призером турнира.

Напомним, что после завоевания бронзы на ОИ-2024 Кыргызбаев заявил, что эта Олимпиада станет последней в его спортивной карьере. Также ранее мы опубликовали фотографию спортсмена с медалью.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141028-poyavilis-kadry-s-reakciey-semi-kyrgyzbaeva-na-ego-olimpiyskuyu-bronzu/

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