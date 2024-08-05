Призеру Олимпиады из Казахстана подарили машину

Одному из казахстанских олимпийцев, бронзовому призеру Гусману Кыргызбаеву подарили машину. Подарок был вручен сегодня во время встречи команды дзюдо в аэропорту Алматы, передает NUR.KZ.

Машину Toyota Land Cruiser подарила Алматинская федерация дзюдо. Автомобиль с красным бантом ожидал нового владельца на парковке аэропорта.

Напомним, сегодня утром сборная команда Казахстана по дзюдо, выступавшая на Олимпийских играх, вернулась на родину. Спортсменов встретили в аэропорту Алматы журналисты и болельщики.

Добавим, казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выиграл финал Олимпиады-2024 и принес национальной сборной первое золото турнира в Париже. А Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в дзюдо и принес национальной команде третью медаль турнира.