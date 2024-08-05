Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Призеру Олимпиады из Казахстана подарили машину

Опубликовано:

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Ислам Аманқос

Одному из казахстанских олимпийцев, бронзовому призеру Гусману Кыргызбаеву подарили машину. Подарок был вручен сегодня во время встречи команды дзюдо в аэропорту Алматы, передает NUR.KZ.

Машину Toyota Land Cruiser подарила Алматинская федерация дзюдо. Автомобиль с красным бантом ожидал нового владельца на парковке аэропорта.

Напомним, сегодня утром сборная команда Казахстана по дзюдо, выступавшая на Олимпийских играх, вернулась на родину. Спортсменов встретили в аэропорту Алматы журналисты и болельщики.

Добавим, казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выиграл финал Олимпиады-2024 и принес национальной сборной первое золото турнира в Париже. А Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в дзюдо и принес национальной команде третью медаль турнира.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144533-prizeru-olimpiady-iz-kazahstana-podarili-mashinu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie