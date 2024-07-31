Олимпийский чемпион Елдос Сметов отблагодарил поклонника за поддержку ценным подарком

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов, взявший золото на Олимпиаде-2024, подарил телевизор своему поклоннику, видео с которым ранее завирусилось в сети, передает NUR.KZ.

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На распространившемся в Сети видео мужчина искренне болеет за спортсмена, комментируя каждое его действие. В комментариях пользователи отмечали, что с такой поддержкой казахстанские спортсмены обязательно принесут стране еще больше побед.

Елдос Сметов опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео вручения подарка поклоннику.

Напомним, дзюдоист Елдос Сметов выиграл финал Олимпиады-2024 и принес национальной сборной первое золото турнира в Париже. В решающей схватке весовой категории до 60 килограммов спортсмен встретился с французом Лукой Мхеидзе и одержал победу со счетом 1:0.

Президент Токаев поздравил спортсмена, обратившись к нему в своей соцсети Х, а после церемонии награждения на Олимпиаде-2024 лично связался с чемпионом.

Глава Национального олимпийского комитета Республики Казахстан Геннадий Головкин также поздравил дзюдоиста Елдоса Сметова с победой на Играх-2024.

Позже олимпийский чемпион Елдос Сметов рассказал об эмоциях после завоевания золотой медали и обратился к казахстанцам с благодарностью за поддержку. Он особо отметил участие своей семьи, родных, которые всегда верили в него и поддерживали, и личного тренера.