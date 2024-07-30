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"Приехал в Париж только за этим": олимпийский чемпион Елдос Сметов обратился к казахстанцам

Опубликовано:

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов
Елдос Сметов. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский дзюдоист и олимпийский чемпион Елдос Сметов поблагодарил граждан страны за поддержку и поздравления, а также высказался о своей победе, передает NUR.KZ.

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"Я олимпийский чемпион! Моему набору не хватало только этой медали (золотой - прим. ред.) (...) И вот теперь золото Олимпиады - мое. Я приехал в Париж только за этим. Мечта сбылась. Я счастлив!

Все эти дни я вижу ваши поздравления, ваши теплые слова. Большое всем спасибо. Вашу поддержку, поддержку казахстанцев, я всегда чувствую, в каком бы уголке мира я ни боролся. Это долгожданное историческое золото для казахского спорта, казахского дзюдо", - пишет Сметов в Instagram.

Спортсмен признался, что пришел к этому благодаря упорному труду, верности мечте, требовательности к себе, дисциплинированности.

"Я безмерно благодарен своим родителям, семье, братьям и сестрам, родным и близким, детям, которые всегда верили в меня, поддерживали.

Конечно, не хватит слов, чтобы описать заслуги моего личного тренера, моего второго отца, дяди Галымжана. Хочу выразить благодарность нашему государству за поддержку профессиональных спортсменов, Казахстанской федерации дзюдо и коллективу "Динамо", моему клубу JENYS", - гласит пост.

27 июля дзюдоист Елдос Сметов выиграл золото Олимпиады-2024 в Париже. В финале спортсмен одержал победу над французом Лукой Мхеидзе в весовой категории до 60 килограммов.

С победой его поздравил президент Касым-Жомарт Токаев, лично позвонив спортсмену. Также Сметова поздравил глава Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин.

Президент Франции Эммануэль Макрон после победы казахстанца лично обратился к Алмазу Альсенову - советнику президента Международной федерации дзюдо и основателю профессионального клуба дзюдо JENYS - и поздравил граждан нашей страны с этим событием.

Напомним, что церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года состоялась 26 июля. Зрители могли наблюдать за происходящим не в классическом формате с трибун стадиона, а с набережных. Во время парада по Сене проплыли почти 100 лодок с примерно 10 500 спортсменами.

Знаменосцами сборной Казахстана были Асланбек Шымбергенов и Ольга Сафронова.

В конце церемонии президент Франции Эммануэль Макрон на площади Трокадеро объявил Олимапиаду-2024 открытой.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2142009-olimpiyskiy-chempion-eldos-smetov-obratilsya-k-kazahstancam/

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