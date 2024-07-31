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Казахстан на Олимпиаде-2024: чего ждать от самого скандального вида спорта?

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Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина
Екатерина Шабалина. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В борьбу на Олимпиаде-2024 готовится вступить единственная представительница Казахстана в триатлоне. NUR.KZ рассказывает о Екатерине Шабалиной и других универсальных героях сборной — пятиборцах.

Триатлон на Олимпиаде-2024

Триатлон — самый проблемный и даже скандальный вид спорта на Олимпиаде-2024. Задолго до начала Игр обсуждались проблемы с состоянием воды в Сене — главной реке Парижа. Сомнения, факты и спекуляции привели к тому, что за несколько дней до церемонии открытия мэр французской столицы Анн Идальго совершила демонстративный заплыв в водоеме.

Однако проблемы никуда не делись. В Париже шли сильные дожди, что ухудшило экологию Сены. Пробы показывали настолько плохое качество воды, что сначала были отменены тренировки мужчин-триатлонистов (29 июля), а затем перенесли их официальный турнир (с 30 на 31 июля).

Таким образом, пока индивидуальные соревнования мужчин и женщин по триатлону назначены на один день — среду. По плану первыми выступят дамы. Однако нельзя исключать того, что вновь будут внесены корректировки.

Но мы в любом случае представляем Екатерину Шабалину, которая в мае забрала последнюю вакантную олимпийскую лицензию для стран Азии. Если соревнования все же состоятся, то казахстанке предстоит проплыть 1500 метров, проехать на велосипеде 40 километров и пробежать 10 километров.

Екатерина Шабалина (26 лет)

Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина
Екатерина Шабалина: Пресс-служба Казахстанской Федерации триатлона

Начала заниматься триатлоном в 2015 году и добралась до дебюта на Олимпиаде. На азиатском уровне Шабалина демонстрирует высокие результаты, на мировом ее достижения скромнее. Так, на последних Азиатских играх казахстанка в личном турнире стала четвертой, но в мировом рейтинге она сейчас занимает 51-е место.

Претендовать на медаль Олимпиады у Шабалиной вряд ли получится, но уже сам факт участия в этом турнире — большой прорыв для спортсменки.

"На Олимпийские игры я еду впервые. Это очень значимое событие для меня, моей команды, родных и близких", — говорила казахстанка в интервью Olympic.kz.

Современное пятиборье на Олимпиаде-2024

Другой сложносоставной вид спорта порадует зрителей под занавес Игр в Париже. Мужчины и женщины начнут соревнования по современному пятиборью 8 августа. Обладателей медалей они определят 10 и 11 августа соответственно.

Программа турнира включает фехтование на шпагах, плавание на дистанции 200 метров вольным стилем, конкур и комбинацию из бега и стрельбы из пистолета. Лучшие спортсмены по результатам каждой из дисциплин зарабатывают очки и получают преимущество на следующем старте.

Путевки на Олимпиаду-2024 разыгрывались на лицензионных турнирах. В итоге от Казахстана квалифицировались Георгий Борода-Дудочкин и Елена Потапенко. В истории национальной сборной уже есть олимпийское золото в современном пятиборье — чемпионом в Атланте-1996 стал Александр Парыгин.

Георгий Борода-Дудочкин (22 года)

Казахстанский пятиборец Георгий Борода-Дудочкин
Георгий Борода-Дудочкин. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Дебютант Олимпийских игр. Лицензию он выиграл на последней Азиаде в Ханчжоу, где замкнул десятку сильнейших. На чемпионате мира в июне Борода-Дудочкин показал 30-й результат. Эта статистика говорит о том, что шансы побороться за медаль Олимпиады у него незначительные, но перспективный спортсмен в любом случае получит серьезный и полезный опыт.

Елена Потапенко (31 год)

Елена Потапенко
Елена Потапенко. Фото: Нұрғали Жұмағазы/Спортты дамыту дирекциясы

Также выиграла лицензию на Азиаде в прошлом году, где заняла пятое место. На предолимпийском чемпионате мира показала 36-й результат. Потапенко — одна из самых опытных спортсменок во всей сборной Казахстана. Игры в Париже станут для нее уже третьими. В Рио-2016 атлетка заняла девятое место, в Токио-2020 — 13-е. Потенциал для борьбы за олимпийскую медаль у Потапенко явно есть.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2142241-kazahstan-na-olimpiade-2024-chego-zhdat-ot-samogo-skandalnogo-vida-sporta/

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