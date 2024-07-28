Олимпийский чемпион Елдос Сметов рассказал об эмоциях после завоевания золотой медали

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов принес первую золотую медаль для страны на Олимпиаде-2024. Сразу после победы он рассказал корреспонденту NUR.KZ, что почувствовал после завоевания долгожданного золото.

"Я счастлив, так как вписал свое имя в историю казахстанского спорта как олимпийский чемпион. Но у меня это получилось не с первой попытки. В первую Олимпиаду завоевал серебро, во вторую бронзу и теперь с третьего раза удалось взять золото.

Что касается моих соперников, то у меня не было никакого плана. Я понимал с кем выхожу бороться. На татами нужно было только бороться и никаких лишних мыслей не должно быть. Сегодня мой день, я победил.

Очень много трудностей у меня было перед этой Олимпиадой. Много критики получал, но сегодня это все разрешилось. Я одержал победу и оправдал все возложенные на меня надежды. Спасибо, всем тем кто в меня верил, надеюсь мне удалось подарить им те эмоции от победы, которые они заслужили", - заявил олимпийский чемпион.

Напомним, Сметов выиграл золото в весовой категории до 60 килограммов. Он стал первым олимпийским чемпионом по дзюдо в истории Казахстана.

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