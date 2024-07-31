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Надаль и Алькарас вышли в четвертьфинал Олимпиады-2024

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Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас (слева направо)
Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас (слева направо). Фото: Andy Cheung/Getty Images

Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас одержали победу во втором круге Олимпиады-2024 в Париже в мужском парном разряде, передает корреспондент NUR.KZ.

На этой стадии бывшие первые ракетки мира встретились с нидерландцами Таллоном Грикспором и Весли Колхофом.

Надаль и Алькарас выиграли стартовый сет (6:4), но уступили во втором на тай-брейке — 6:7 (2:7).

Все решилось в третьем отрезке матча. На чемпионском тай-брейке испанцы одержали победу со счетом 10:2.

Таким образом, Надаль и Алькарас пробились в четвертьфинал Олимпиады, где сыграют с американцами Радживом Рамом и Остином Крайчеком, которые получили четвертый номер посева.

Напомним, теннисный турнир в Париже проходит на грунтовых кортах "Ролан Гаррос". В одиночном разряде Алькарас продолжает борьбу и дошел до третьего круга, Надаль вылетел во втором раунде, уступив сербу Новаку Джоковичу.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2142216-nadal-i-alkaras-vyshli-v-chetvertfinal-olimpiady-2024/

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