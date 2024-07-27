Токаев позвонил Сметову после церемонии награждения на Олимпиаде-2024

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и дзюдоист Елдос Сметов созвонились после церемонии награждения на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.
В субботу спортсмен выиграл золото в весовой категории до 60 килограммов. Сметов стал первым олимпийским чемпионом по дзюдо в истории Казахстана.
Поздравление в адрес атлета было размещено в X-аккаунте Токаева. После церемонии награждения президент лично связался с чемпионом.
Диалог произошел на глазах журналистов. Токаев назвал Сметова гордостью страны, а дзюдоист поблагодарил президента за поддержку.
Полное видео эпизода опубликовано в нашем Telegram-канале.
Напомним, на церемонии награждения Сметов не сдержал слез при исполнении гимна Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140701-tokaev-pozvonil-smetovu-posle-ceremonii-nagrazhdeniya-na-olimpiade-2024/