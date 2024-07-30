Дзюдоистка Эсмигуль Куюлова подвела итоги выступления на Олимпиаде-2024

Казахстанская дзюдоистка Эсмигуль Куюлова, выступающая в весовой категории до 63 килограммов, прокомментировала поражение на старте Игр в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская дзюдоистка уступила на стадии 1/16 финала представительнице Австрии Любьяне Пиовесане.

"Старалась навязать сопернице свою борьбу. Сама упустила победу. Важно было не давать сопернице работать левой рукой. Понимала, что проигрываю балл. Плюс из-за сидо (предупреждение за нарушение - прим. ред.) времени было мало на то, чтобы провести ответную атаку", - рассказала Куюлова.

Далее спортсменке предстоит побороться в Париже в командных соревнованиях 2 августа. В этой дисциплине и индивидуальном зачете казахстанка становилась бронзовым призером прошлого чемпионата Азии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.