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Дзюдоистка Эсмигуль Куюлова подвела итоги выступления на Олимпиаде-2024

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Казахстанская дзюдоистка Эсмигуль Куюлова
Эсмигуль Куюлова. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанская дзюдоистка Эсмигуль Куюлова, выступающая в весовой категории до 63 килограммов, прокомментировала поражение на старте Игр в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская дзюдоистка уступила на стадии 1/16 финала представительнице Австрии Любьяне Пиовесане.

"Старалась навязать сопернице свою борьбу. Сама упустила победу. Важно было не давать сопернице работать левой рукой. Понимала, что проигрываю балл. Плюс из-за сидо (предупреждение за нарушение - прим. ред.) времени было мало на то, чтобы провести ответную атаку", - рассказала Куюлова.

Далее спортсменке предстоит побороться в Париже в командных соревнованиях 2 августа. В этой дисциплине и индивидуальном зачете казахстанка становилась бронзовым призером прошлого чемпионата Азии.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141916-dzyudoistka-esmigul-kuyulova-podvela-itogi-vystupleniya-na-olimpiade-2024/

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