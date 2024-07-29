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Макрон поздравил казахстанский народ с победой Сметова на Олимпиаде в Париже

Опубликовано:

Алмаз Альсенов, Елдос Сметов и Геннадий Головкин (слева направо)
Алмаз Альсенов, Елдос Сметов и Геннадий Головкин (слева направо). Фото: Пресс-служба клуба дзюдо JENYS

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на победу Елдоса Сметова на Олимпиаде-2024 в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз пресс-службы клуба JENYS, который представляет дзюдоист.

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Казахстанский спортсмен 27 июля выиграл золото турнира в весовой категории до 60 килограммов. Сметов стал первым олимпийским чемпионом по дзюдо в истории страны.

В финале Игр-2024 в Париже казахстанец встретился с французом Лукой Мхеидзе. Макрон с трибуны наблюдал за этой схваткой.

Как сообщили в источнике, после победы казахстанца глава Франции лично обратился к Алмазу Альсенову — советнику президента Международной федерации дзюдо и основателю профессионального клуба дзюдо JENYS, капитаном которого является Сметов.

"Для меня большая честь поздравить вас и народ Казахстана с этой знаковой победой. Я рад, что первая олимпийская золотая медаль Казахстана по дзюдо завоевана у нас во Франции. Передаю привет всему народу Казахстана и президенту Токаеву", — приводятся слова Макрона в релизе.
Алмаз Альсенов и Эммануэль Макрон на Олимпиаде-2024
Алмаз Альсенов и Эммануэль Макрон. Фото: Пресс-служба клуба дзюдо JENYS

Напомним, 28 июля национальная команда по дзюдо выиграла вторую медаль на Олимпиаде-2024. Бронзовым призером в весе до 66 килограммов стал Гусман Кыргызбаев, который также представляет клуб JENYS.

Ранее на золото Сметова отреагировал и Касым-Жомарт Токаев. Президент Казахстана по телефону поздравил дзюдоиста после церемонии награждения.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141442-makron-pozdravil-kazahstanskiy-narod-s-pobedoy-smetova-na-olimpiade-v-parizhe/

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