Казахстанский дзюдоист объяснил причину поражения на старте Олимпиады-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Абылайхан Жубаназар подвел итоги выступления на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.
Жубаназар проводил стартовую схватку в весовой категории до 81 килограмма против представителя Венгрии Аттилы Унгвари. Казахстанский спортсмен уступил в дополнительное время.
"Мы посмотрели повтор, я проводил прием, но балл отдали сопернику. По подготовке все хорошо, хорошая форма, сложилось как сложилось. Раскрылся ближе к экватору схватки. Сложно подбирать слова. Особых причин для поражения не было", - заявил дзюдоист после выступления.
Напомним, казахстанские дзюдоисты принесли в копилку сборной уже две медали. В первый соревновательный день золото завоевал Елдос Сметов, после этого Гусман Кыргызбаев отметился медалью бронзового отлива.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141902-kazahstanskiy-dzyudoist-obyasnil-prichinu-porazheniya-na-starte-olimpiady-2024/