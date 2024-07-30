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Казахстанский дзюдоист объяснил причину поражения на старте Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар
Абылайхан Жубаназар. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Абылайхан Жубаназар подвел итоги выступления на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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Жубаназар проводил стартовую схватку в весовой категории до 81 килограмма против представителя Венгрии Аттилы Унгвари. Казахстанский спортсмен уступил в дополнительное время.

"Мы посмотрели повтор, я проводил прием, но балл отдали сопернику. По подготовке все хорошо, хорошая форма, сложилось как сложилось. Раскрылся ближе к экватору схватки. Сложно подбирать слова. Особых причин для поражения не было", - заявил дзюдоист после выступления.

Напомним, казахстанские дзюдоисты принесли в копилку сборной уже две медали. В первый соревновательный день золото завоевал Елдос Сметов, после этого Гусман Кыргызбаев отметился медалью бронзового отлива.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141902-kazahstanskiy-dzyudoist-obyasnil-prichinu-porazheniya-na-starte-olimpiady-2024/

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