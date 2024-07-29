Комментатора отстранили от работы за сексистское высказывание на Олимпиаде

Британского комментатора Боба Балларда отстранили после того, как он сделал сексистское замечание в адрес австралийских пловчих, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "BILD на русском".
По информации Telegram-канала, Eurosport отстранил британского комментатора Боба Балларда после того, как он сделал сексистское замечание в адрес австралийских пловчих.
Незадолго до этого австралийские спортсменки Молли О'Каллаган, Шайна Джек, Эмма МакКеон и Мег Харрис выиграли золото в женской эстафете 4 на 100 метров вольным стилем.
"Ну, женщины только что закончили. Вы же знаете, какими бывают женщины… слоняются, делают макияж", - заявил во время прямого эфира Баллард.
Сокомментатор Лиззи Симмондс назвала это замечание "возмутительным". В ответ Баллард лишь рассмеялся.
"Вчера вечером во время трансляции Eurosport комментатор Боб Баллард сделал неуместный комментарий. По этой причине он был немедленно удален из нашего списка комментаторов", - сообщили в телеканале по факту произошедшего.
Баллард пока не прокомментировал произошедшее.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141457-kommentatora-otstranili-ot-raboty-za-seksistskoe-vyskazyvanie-na-olimpiade/