Комментатора отстранили от работы за сексистское высказывание на Олимпиаде

Британского комментатора Боба Балларда отстранили после того, как он сделал сексистское замечание в адрес австралийских пловчих, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "BILD на русском".

По информации Telegram-канала, Eurosport отстранил британского комментатора Боба Балларда после того, как он сделал сексистское замечание в адрес австралийских пловчих.

Незадолго до этого австралийские спортсменки Молли О'Каллаган, Шайна Джек, Эмма МакКеон и Мег Харрис выиграли золото в женской эстафете 4 на 100 метров вольным стилем.

"Ну, женщины только что закончили. Вы же знаете, какими бывают женщины… слоняются, делают макияж", - заявил во время прямого эфира Баллард.

Сокомментатор Лиззи Симмондс назвала это замечание "возмутительным". В ответ Баллард лишь рассмеялся.

"Вчера вечером во время трансляции Eurosport комментатор Боб Баллард сделал неуместный комментарий. По этой причине он был немедленно удален из нашего списка комментаторов", - сообщили в телеканале по факту произошедшего.

Баллард пока не прокомментировал произошедшее.