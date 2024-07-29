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Комментатора отстранили от работы за сексистское высказывание на Олимпиаде

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Гарнитура лежит на столе
Аудиогарнитура. Иллюстративное фото: pxhere.com

Британского комментатора Боба Балларда отстранили после того, как он сделал сексистское замечание в адрес австралийских пловчих, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "BILD на русском".

По информации Telegram-канала, Eurosport отстранил британского комментатора Боба Балларда после того, как он сделал сексистское замечание в адрес австралийских пловчих.

Незадолго до этого австралийские спортсменки Молли О'Каллаган, Шайна Джек, Эмма МакКеон и Мег Харрис выиграли золото в женской эстафете 4 на 100 метров вольным стилем.

"Ну, женщины только что закончили. Вы же знаете, какими бывают женщины… слоняются, делают макияж", - заявил во время прямого эфира Баллард.

Сокомментатор Лиззи Симмондс назвала это замечание "возмутительным". В ответ Баллард лишь рассмеялся.

"Вчера вечером во время трансляции Eurosport комментатор Боб Баллард сделал неуместный комментарий. По этой причине он был немедленно удален из нашего списка комментаторов", - сообщили в телеканале по факту произошедшего.

Баллард пока не прокомментировал произошедшее.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141457-kommentatora-otstranili-ot-raboty-za-seksistskoe-vyskazyvanie-na-olimpiade/

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