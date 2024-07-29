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Азербайджан направил протест в адрес МОК из-за инцидента на открытии Олимпиады

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Флаг Азербайджана
Флаг Азербайджана. Иллюстративное фото : NatanaelGinting/Getyy Images

Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджана направили официальный протест в Международный олимпийский комитет, передает NUR.KZ со ссылкой на Минспорта Азербайджана.

Протест был направлен в связи с заявлениями, прозвучавшими на французском телеканале France 2 во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

"26 июля во время церемонии открытия летних Олимпийских игр, проходящих в столице Франции Париже, репортер национального телеканала Франции France2 продемонстрировал дискриминацию во время парада азербайджанских и армянских спортсменов и обвинил Азербайджан в столкновениях с Арменией. При этом он назвал Армению другом Франции и отметил, что этот год запомнился армянскому народу "падением Нагорного Карабаха азербайджанской армией". Фактически это является нарушением Основополагающих принципов Олимпийской хартии", - говорится в совместном заявлении.

В письме говорится, что такая пропаганда противоречит духу ОИ, а также служит подрыву мирных усилий между Азербайджаном и Арменией.

Азербайджанская сторона обратилась к МОК с просьбой продемонстрировать твердую позицию против политизации спорта во время Олимпиады-2024.

В заявлении говорится, что Олимпийский комитет призвали выступить с публичным заявлением перед правительством Франции, Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции, а также вышеупомянутым телеканалом.

Отметим, что еще один скандал произошел на открытии Олимпийских игр в Париже - некоторые фрагменты церемонии подверглись критике.

Например, депутат Европарламента от партии Ле Пен Марион Марешаль раскритиковала пародию на картину да Винчи "Тайная вечеря", где как раз выступил актер, окрашенный в синий цвет.

А бизнесмен Илон Маск в своем микроблоге в соцсети Х заявил, что организаторы проявили неуважение к христианам. Также этот момент резко осудили в СМИ Греции.

В МОК в свою очередь пояснили, что интерпретация греческого бога Диониса заставляет нас осознать абсурдность конфликтов между людьми.

Однако позже организаторы Летних Олимпийских Игр в Париже принесли извинения тем, кого мог обидеть фрагмент церемонии открытия, который многие расценили как пародию на произведение Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", изображающее Иисуса Христа и его апостолов.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141094-azerbaydzhan-napravil-protest-v-adres-mok-v-svyazi-s-incidentom-na-otkrytii-olimpiady/

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