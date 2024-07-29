Новая диверсия во Франции: перерезаны кабели операторов связи

В шести районах Франции были повреждены оптоволоконные сети нескольких операторов связи. Париж не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

На юге Франции были перерезаны кабели оптоволоконных сетей. Вандализму подверглись установки, принадлежащие французским телекоммуникационным компаниям SFR и Bouygues Telecom, передает издание, ссылаясь на французские СМИ. Размер ущерба пока неизвестен, начато расследование.

Тем временем французские власти арестовали мужчину, вероятно, причастного к атаке на высокоскоростные железные дороги в пятницу, отмечает издание.

В совершении диверсии подозревают активиста ультралевого движения. У него нашли ключи от технических помещений оператора железных дорог, инструменты и политическую литературу.

Напомним, в день открытия Олимпиады в Париже злоумышленники парализовали железнодорожное сообщение в стране. Железнодорожная компания SNCF заявила, что ее объекты - пути и вокзалы - подверглись вандализму в разных регионах страны. В частности, сообщалось о поджогах.

Железнодорожное полотно было повреждено на направлениях к западу, востоку и северу от Парижа. На станции "Монпарнас", откуда поезда уходят на запад Франции, утром в пятницу образовались огромные очереди. Значительное количество поездов было отменено. По словам представителей SNCF, в пятницу перебои в сообщении коснулись 250 тысяч пассажиров, а за все выходные - 800 тыс.

Позже министр транспорта Франции Патрис Вергриете заявил, что следователи обнаружили устройства, которые использовались для поджогов.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что диверсии были хорошо подготовлены и скоординированы. На платформе Х (бывший Twitter) он написал, что масштабы нанесенного ущерба огромны и очень серьезны. Он поблагодарил пожарных, работающих на местах поджогов, и заверил, что службы безопасности уже ищут виновных.