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Скандальную сцену на открытии Олимпийских игр объяснили в МОК

Опубликовано:

Фрагмент выступления на открытии ОИ-2024
Выступление. Фото: x.com/olympics

В Международном олимпийском комитете высказались касательно скандальной сцены с синим актером на столе - организаторы пояснили, что хотели сказать этим перфомансом.

На своей странице в соцсети Х МОК дал свои комментарии.

"Интерпретация греческого бога Диониса заставляет нас осознать абсурдность конфликтов между людьми", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что некоторые фрагменты открытия ОИ-2024 подверглись критике. Например, депутат Европарламента от партии Ле Пен Марион Марешаль раскритиковала пародию на картину да Винчи "Тайная вечеря", где как раз выступил актер, окрашенный в синий цвет.

Бизнесмен Илон Маск в своем микроблоге в соцсети Х заявил, что организаторы проявили неуважение к христианам.

А портал pronews.gr назвал мероприятие крахом цивилизации и христианской культуры из-за трансгендеров.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2140807-skandalnuyu-scenu-na-otkrytii-olimpiyskih-igr-obyasnili-v-mok/

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