В Париже вновь отменили тренировку триатлонистов из-за загрязнения воды в Сене

Качество воды не подходит для проведения тренировки, заявили в комитете Олимпийских игр. Организаторы надеются, что к 30 июля условия улучшатся, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Оргкомитет Олимпийских игр не одобрил проведение тренировки триатлонистов в Сене из-за загрязнения воды в понедельник, 29 июля. При этом, с учетом прогноза погоды, организаторы выразили уверенность, что качество воды улучшится до необходимого уровня к началу соревнований, запланированных на 30 и 31 июля.

Издание напоминает, что накануне также была отменена первая тренировка триатлонистов. Качество воды в Сене ухудшилось из-за сильных дождей, которые шли в предыдущие два дня.

По словам главного тренера сборной Германии Томаса Меллера, приведенных в публикации, организаторы предупредили о вероятности ухудшения качества воды на "день-два", в связи с чем были организованы альтернативные места для тренировок.

Авторы статьи напоминают, что еще до начала игр качество воды в Сене активно обсуждалось в СМИ.

"Последние сто лет купание в реке было строго запрещено, но к Олимпиаде Сену очистили, поскольку она являлась одним из ключевых моментов в заявке Парижа на проведение Игр. В ходе очистных работ была модернизирована канализационная система города, чтобы исключить попадание сточных вод в реку. На работы по очистке Сены было потрачено около 1,4 млрд евро", - отмечается в публикации.

Однако в связи с дождливым летом регулярные проверки в преддверии Игр выявляли небезопасное содержание бактерий в реке. Лишь за несколько дней до начала Олимпиады образцы воды были признаны безопасными.

Напомним, в рамках подготовки к принятию Олимпиады мэр Парижа проплыла по Сене кролем, чтобы доказать безопасность воды. Анн Идальго провела в воде около пяти минут, проплыв несколько десятков метров в компании спортсменов.

Сена, по данным Британской энциклопедии, - вторая по длине река во Франции. Она берет начало на плато Лангр, в 30 км к северо-западу от Дижона, и протекает через Париж, прежде чем впасть в Ла-Манш в Гавре после пути длиной в 780 км.