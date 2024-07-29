Скандал вокруг "Тайной вечери" на открытии Олимпиады в Париже: организаторы извинились

Организаторы Летних Олимпийских Игр в Париже принесли извинения тем, кого мог обидеть фрагмент церемонии открытия, который многие расценили как пародию на произведение Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», изображающее Иисуса Христа и его апостолов.

Церемония, проходившая в Париже в пятницу, вопреки традиции состоялась не на стадионе, а в центральной части города: она была сосредоточена вокруг реки Сена, по которой проезжали корабли и лодки с атлетами.

На соседних с Сеной зданиях выступали многочисленные певцы, танцоры и другие артисты. В одном из фрагментов шоу несколько драг-королев (так называют артистов-мужчин, которые переодеваются в женскую одежду и используют броский макияж) изображали сцену, в которой многие увидели отсылку к «Тайной вечере». Там также был представлен полуобнаженный певец в образе греческого бога Диониса.

Некоторые другие комментаторы считают, что сцена могла отсылать к другому произведению искусства: к написанной в XVII веке картине художника Яна ван Бейлерта «Пир богов», которая изображает сцену из греческой мифологии и которая находится в одном из музеев Парижа.

Эту версию косвенно подтвердил и Томас Жоли, арт-директор церемонии открытия: он заявил, что имелась в виду не «Тайная вечеря», а сцена с языческими богами на Олимпе. «В моей работе вы никогда не найдете желания унизить кого-то и что-то», — сказал он телекомпании BFMTV.

Однако некоторые католики сочли этот фрагмент церемонии открытия оскорбительным.

Католическая церковь Франции осудила церемонию, которая «включала в себя сцены глумления и издевательства над христианством», передает агентство Reuters.

Кроме того, мальтийский архиепископ Чарльз Скиклуна — один из руководителей доктринального офиса Ватикана — заявил, что связался с послом Франции в Мальте, чтобы пожаловаться на «безосновательные оскорбления». «Я хотел бы рассказать, что огорчен и крайне разочарован в связи с оскорблением, нанесенным нам как христианам во время церемонии открытия… когда группа дрэг-артистов спародировала Тайную вечерю Иисуса», — написал он в сети Х (бывший твиттер).

В ответ организаторы церемонии завили, что не хотели никого обидеть.

«У нас, конечно же, не было никакого намерения демонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе. Во время церемонии открытия мы попытались отдать дань общественной толерантности, сказала на пресс-конференции официальный представитель олимпийского оргкомитета Анн Дескамп. — Мы считаем, что эта цель была достигнута. Если кто-то обиделся, мы приносим глубокие извинения».

Это извинение в свою очередь обидело артистов, принимавших участие в сцене, которая вызвала споры.

«Когда вы извиняетесь, то признаете ошибку, то есть признаете, что целенаправленно сделали что-что, чтобы принести вред. А это не так, — цитирует Reuters Хьюго Бардена, который в образе дрэг-королевы Паломы участвовал в церемонии открытия Олимпиады. — Людей беспокоит не тот факт, что мы воспроизводим картину, а то, что ее воспроизводят квир-люди».

Хотя Франция является страной с преимущественно католическим населением, ее законы отделяют церковь от государства и не запрещают святотатство. Некоторые французы считают право святотатствовать неотъемлемой частью свободы слова, напоминает Reuters.