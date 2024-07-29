Последние казахстанские теннисисты вылетели в первом круге Олимпиады-2024

Ведущие казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Недовесов проиграли в первом круге Олимпиады-2024 в мужском парном разряде, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперниками спортсменов по стартовой стадии турнира стали бразильцы Тьяго Монтейро и Тьяго Сейбот Уайлд.
Бублик и Недовесов потерпели поражение в двух сетах со счетом 4:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут.
Таким образом, сборная Казахстана завершила выступление на Олимпиаде-2024 в этом виде спорта, не выиграв ни одного матча. Ранее Бублик и Александр Шевченко выбыли в первом круге индивидуального турнира.
После снятия Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой из-за проблем со здоровьем национальная команда также лишилась представителей в женском одиночном разряде и соревнованиях смешанных пар.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2141418-poslednie-kazahstanskie-tennisisty-vyleteli-v-pervom-kruge-olimpiady-2024/