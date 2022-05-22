Сборная Казахстана сегодня сразится с Германией на ЧМ-2022 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Ольга Бугаева, wc2021.ligasy.kz

22 мая сборная Казахстана проведет шестой матч на чемпионате мира-2022 по хоккею среди мужчин в Финляндии, передает NUR.KZ.

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Сегодня подопечные Юрия Михайлиса встретятся с командой Германии. Матч начнется в 19:20 по времени Нур-Султана.

Ранее команды между собой играли пять раз: две победы за Казахстаном и три - за Германией.

На чемпионате мира-2022 Казахстан потерпел пять поражений: от Словакии (2:3), Канады (3:6), Швейцарии (2:3), Франции (1:2) и Дании (1:9).

На счету немцев четыре победы (выиграли у Словакии, Италии, Дании и Франции) и одно поражение (от Канады).

Фаворитом предстоящей встречи считается Германия - 1.3 коэф. На ничью букмекеры дают 6.3, а на победу Казахстана - 8 коэффициентов.

После пяти туров казахстанские хоккеисты занимают восьмое место (0 очков) в турнирной таблице группы А. Команда Германии идет на третьем месте (12 очков).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970450-sbornaya-kazahstana-segodnya-srazitsya-s-germaniey-na-chm-2022-po-hokkeyu/