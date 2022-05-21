Хоккеист сборной Швейцарии установил новый рекорд на ЧМ

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Швейцарский хоккеист Андрес Амбюль побил рекорд по числу матчей на чемпионатах мирах за всю историю турнира, сообщает Sports.ru.

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38-летний нападающий Андрес Амбюль принял участие в матче против сборной Канады. Швейцария обыграла канадцев со счетом 6:3.

Эта игра стала для него 120-й на чемпионатах мира. Он превзошел достижение немца Удо Кисслинга (119 матчей), установив новый рекорд. Амбюль проводит рекордный 17-й ЧМ.

Напомним, что сборная Казахстана проиграла сборной Швейцарии на чемпионате мира по хоккею в Хельсинки. Следующий матч на ЧМ по хоккею 2022 Швейцария проведет 22 мая против Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970421-hokkeist-sbornoy-shveytsarii-ustanovil-novyy-rekord-na-chm/