Сборная Швейцарии неожиданно обыграла Канаду на ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии по хоккею. Фото: RvS.Media/Robert Hradil/Getty Images

Сборная Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею обыграла сборную Канады со счетом 6:3, сообщает Чемпионат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Сборная Швейцарии впервые в истории чемпионатов мира забросила шесть шайб канадской команде. Ранее лучшим результатом были четыре гола в матче команд на чемпионате мира — 2010, тогда швейцарцы выиграли со счетом 4:1.

В завершившейся сегодня встрече у Швейцарии забросили Тимо Майер, Пиус Зутер, Нико Хишир, Йонас Зигенталер, Дин Кукан и Михаэль Фора.

Сборная Швейцарии вышла на чистое первое место в группе А, заработав 15 очков после пяти проведённых матчей.

Напомним, что хоккеист сборной Швейцарии в матче против Канады установил новый рекорд ЧМ по хоккею.

Болейте за нашу сборную в Чемпионате мира по хоккею вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше призов на 5 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970422-sbornaya-shveytsarii-neozhidanno-obygrala-kanadu-na-chm-po-hokkeyu/