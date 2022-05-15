Сборная Казахстана потерпела второе поражение на ЧМ-2022 по хоккею

Франция - Казахстан. Фото: CHRIS TANOUYE / HHOF-IIHF IMAGES

Сборная Казахстана потерпела второе поражение подряд на проходящем в Финляндии чемпионате мира-2022 по хоккею среди мужчин, передает NUR.KZ.

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Во втором матче подопечные Юрия Михайлиса уступили команде Франции со счетом 1:2. В составе победителей отличились Александр Тексье и Флориан Шакиашвили. У Казахстана единственную шайбу забросил Виталий Орехов.

После двух туров казахстанские хоккеисты замыкают турнирную таблицу в группе "А". На первом месте расположилась команда Канады (6 очков).

Напомним, что в первой игре наша национальная дружина была разгромлена Данией (1:9).

Следующий матч сборная Казахстана проведет против Швейцарии. Встреча состоится 17 мая в 23:20 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1969365-sbornaya-kazahstana-poterpela-vtoroe-porazhenie-na-chm-2022-po-hokkeyu/