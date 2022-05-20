Казахстан проиграл четвертый матч подряд на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Ольга Бугаева, wc2021.ligasy.kz

Сборная Казахстана уступила в матче группового этапа сборной Канаде со счетом 6:3 на чемпионате мира по хоккею в Хельсинки (Финляндия), сообщает NUR.KZ.

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В начале матча счет открыл Егор Петухов, но канадцы быстро отыгрались, затем на 13-й минуте первого периода Аркадий Шестаков вновь вывел сборную Казахстана вперед. Затем хоккеисты Канады забросили три шайбы. Отличились Дрейк Батерсон, Адам Лаури и Дэймон Сиверсон. В третьем периоде Кирилл Савицкий сократил отставание в счете, но уже через четыре минуты Козенс оформил дубль, а в конце матча канадцы забросили еще одну шайбу.

Для сборной Казахстана это поражение стала четвертым на турнире, подопечные Юрия Михайлиса занимают последнее место в группе A. Канада выиграла все свои матчи на ЧМ и возглавляет группу с 12-ю баллами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970173-kazahstan-proigral-chetvertyy-match-podryad-na-chm-po-hokkeyu/