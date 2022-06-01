Никита Михайлис. Фото: Ольга Бугаева, wc2021.ligasy.kz

Нападающие сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис и Алихан Асетов приняли квалификационные предложения "Барыса", сообщает пресс-служба столичного клуба.

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Таким образом, права на игроков закреплены за хоккейным клубом "Барыс".

Михайлис стал лучшим бомбардиром "Барыса" в прошлом регулярном чемпионате КХЛ. Он записал в свой актив 44 (18+26) балла в 47 встречах. В пяти играх плей-офф Никита заработал 2 (1+1) балла.

Асетов в минувшем сезоне КХЛ сыграл 37 матчей, за которые набрал 9 (4+5) очков. Этот результат стал для Алихана лучшим в карьере в Лиге.

В мае Михайлис и Асетов выступили в составе сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе. Отметим, что оба хоккеиста практически всю свою профессиональную карьеру провели в системе "Барыса".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1972047-nikita-mihaylis-i-alihan-asetov-prinyali-kvalifikatsionnye-predlozheniya-barysa/