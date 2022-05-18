Сборная Казахстана проиграла третий матч подряд на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Ольга Бугаева

Сборная Казахстана проиграла Швейцарии со счетом 2:3 на чемпионате мира по хоккею в Хельсинки (Финляндия), сообщает NUR.KZ.

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Первый период закончился со счетом 0:0. Во втором периоде швейцарцы забросили две безответных шайбы. Отличились Денис Мальгин и Дарио Зимион, в третьем периоде отечественные хоккеисты сумели вернуться в игру. Голами в составе сборной Казахстана отметились Джесси Блекер и Валерий Орехов, третью шайбу швейцарцев забросил Фабрис Херцог.

Ранее обе команды провели по два матча на турнире: Швейцария обыграла Италию (5:2) и Данию (6:0), Казахстан проиграл Дании (1:9) и Франции (1:2). Следующий матч сборная Казахстан проведет против сборной Канады.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1969773-sbornaya-kazahstana-proigrala-tretiy-match-podryad-na-chm-po-hokkeyu/