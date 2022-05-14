Казахстан разгромно проиграл Дании в первом матче ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Сборная Казахстана со счетом 9:1 проиграла Дании в первом матче чемпионата мира по хоккею в Хельсинки (Финляндия), сообщает NUR.KZ.

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В составе сборной Дании шайбы забросили Патрик Бьоркстранд (3-я минута), Феликс Схеел (4), Йоахим Блихфельд (5, 30, 51), Фредерик Сторм (23), Юлиан Якобсен (27), Оливер Ларсен (40), Петер Регин (41). В команде Казахстана отличился Кирилл Савицкий (59), шайба была заброшена в меньшинстве.

Сборные Дании и Казахстана выступают в группе А. Датчане лидирую в группе, набрав три очка. Столько же очков на счету сборных Канады и Словакии, которые занимают второе и третье место соответственно. Казахстанцы занимают последнее место. Сборные Германии и Франции также потерпели поражение в первых матчах на турнире, но опережают команду Казахстана за счет дополнительных показателей. Позднее в субботу в группе А первые матчи проведут хоккеисты из Италии и Швейцарии, также между собой сыграют команды Словакии и Германии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1969300-kazahstan-razgromno-proigral-danii-v-pervom-matche-chm-po-hokkeyu/