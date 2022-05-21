Казахстан потерпел пятое поражение на ЧМ-2022 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Ольга Бугаева

Сборная Казахстана провела пятый матч на чемпионате мира-2022 по хоккею среди мужчин в Финляндии, передает NUR.KZ.

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В пятом туре группы А подопечные Юрия Михайлиса встретились с командой Словакии. Матч получился конкурентным и напряженным. В результате победу одержали словаки со счетом 4:3.

В составе победителей отличились Андрей Коллар, Мартин Фехервари, Адам Лишка и Юрай Слафковски. У Казахстана дубль оформил Кирилл Панюков, еще одну шайбу забросил Дмитрий Шевченко.

Таким образом, наша национальная команда потерпела пятое поражение подряд на чемпионате мира. Тогда как сборная Словакии одержала вторую победу на турнире.

После пяти туров Казахстан замыкает турнирную таблицу в группе А. Следующий матч подопечные Юрия Михайлиса проведут против Германии 22 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970388-kazahstan-poterpel-pyatoe-porazhenie-na-chm-2022-po-hokkeyu/