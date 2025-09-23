Токаев встретился с президентом ФИФА
Состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность федерации за содействие в реализации программы FIFA Arena, целью которой является поддержка детского футбола и создание современной спортивной инфраструктуры.
Глава государства высказал уверенность в том, что в сотрудничестве с ФИФА Казахстан сможет стать образцом динамичного развития футбола в регионе.
В свою очередь Джанни Инфантино поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за внимание к футболу и подтвердил готовность федерации содействовать в реализации совместных проектов, направленных на повышение уровня национального футбола.
Визит Токаева в США
Напомним, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Ранее Акорда сообщала, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии общих дебатов юбилейной 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В США Токаев встретился со старшим вице-президентом Amazon Дэвидом Запольски, который пообещал обеспечить Казахстан высокоскоростным интернетом.
Также глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом. Выяснилось, что Казахстан и США подписали соглашение о покупке новых вагонов на сумму около 4,2 млрд долларов.
После этого Трамп опубликовал восторженный пост, в котором поздравил Токаева с "замечательной покупкой".
Еще глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании круглого стола с участием представителей американского бизнеса.
Также Токаев провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Помимо этого президент встретился с генсеком ООН в Нью-Йорке.
