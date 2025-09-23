Токаев встретился с президентом ФИФА

Состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность федерации за содействие в реализации программы FIFA Arena, целью которой является поддержка детского футбола и создание современной спортивной инфраструктуры.

Глава государства высказал уверенность в том, что в сотрудничестве с ФИФА Казахстан сможет стать образцом динамичного развития футбола в регионе.

В свою очередь Джанни Инфантино поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за внимание к футболу и подтвердил готовность федерации содействовать в реализации совместных проектов, направленных на повышение уровня национального футбола.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.