Казахстан закупит у США новые локомотивы на 4,2 млрд долларов

В Нью-Йорке состоялась церемония подписания соглашений Казахстана с американской компанией Wabtec на сумму около 4,2 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как рассказали в Акорде, в рамках рабочего визита главы государства в США и в присутствии министра торговли Говарда Лютника состоялась церемония подписания соглашений с американской компанией Wabtec на сумму около 4,2 млрд долларов.

"Документы предусматривают поставку в нашу страну 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание. Признанный мировой лидер в области транспортных технологий является одним из основных партнеров в модернизации железнодорожной отрасли Казахстана.

С 2009 года в Астане успешно работает локомотивосборочный завод Wabtec Kazakhstan. За этот период компания инвестировала более 230 млн долларов. С момента запуска завод выпустил более 600 локомотивов для КТЖ и на экспорт. Уровень локализации производства достиг 45%", - заявили в Акорде.

Также сообщается, что в июле 2024 года Wabtec открыл в Казахстане технологический и инженерный центр, ставший площадкой для внедрения инноваций и подготовки кадров.

