Казахстан закупит у США новые локомотивы на 4,2 млрд долларов
В Нью-Йорке состоялась церемония подписания соглашений Казахстана с американской компанией Wabtec на сумму около 4,2 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как рассказали в Акорде, в рамках рабочего визита главы государства в США и в присутствии министра торговли Говарда Лютника состоялась церемония подписания соглашений с американской компанией Wabtec на сумму около 4,2 млрд долларов.
"Документы предусматривают поставку в нашу страну 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание. Признанный мировой лидер в области транспортных технологий является одним из основных партнеров в модернизации железнодорожной отрасли Казахстана.
С 2009 года в Астане успешно работает локомотивосборочный завод Wabtec Kazakhstan. За этот период компания инвестировала более 230 млн долларов. С момента запуска завод выпустил более 600 локомотивов для КТЖ и на экспорт. Уровень локализации производства достиг 45%", - заявили в Акорде.
Также сообщается, что в июле 2024 года Wabtec открыл в Казахстане технологический и инженерный центр, ставший площадкой для внедрения инноваций и подготовки кадров.
Визит Токаева в США
Напомним, накануне глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Как сообщали ранее в Акорде, Токаев примет участие в работе 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств и международных организаций.
Сегодня Токаев встретился со старшим вице-президентом Amazon Дэвидом Запольски, который пообещал обеспечить Казахстан высокоскоростным интернетом.
Добавим также, что накануне Казахстан выпустил совместное с несколькими странами и "Красным крестом" заявление о необходимости сохранения гуманности во время войн.
Также Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии общих дебатов юбилейной 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Помимо этого, в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом.
